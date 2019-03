Sachsenhausen: Stele erinnert an Verfolgung von Demokraten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sachsenhausen (dpa/bb) - In der Gedenkstätte Sachsenhausen wird seit Sonntag mit einer Stele an Sozialdemokraten erinnert, die von den Nationalsozialisten verfolgt und ermordet wurden. Die SPD will damit nach eigenen Angaben an die Opfer der faschistischen Gewaltherrschaft erinnern. "Zum Gedenken an die Männer und Frauen der Sozialdemokratie, die im KZ Oranienburg und im KZ Sachsenhausen gelitten haben und ermordet wurden", steht auf der Stele.

Mit der Veranstaltung sollte auch an die historische Rede des SPD-Fraktionsvorsitzenden Otto Wels am 23. März 1933 gegen das Ermächtigungsgesetz von Adolf Hitler erinnert werden. Auf der Stele ist ein Zitat von Wels zu lesen: "Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht."

In den Konzentrationslagern (KZ) Oranienburg und Sachsenhausen wurden nach Angaben der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten zahlreiche Sozialdemokraten von den Nationalsozialisten inhaftiert, gequält, gefoltert und ermordet. Darunter war auch der Vorsitzende der SPD-Reichstagsfraktion, Rudolf Breitscheid (1874-1944 im KZ Buchenwald).