Vorsitzender des Häftlingsbeirates gestorben

Nordhausen (dpa/th) - Einer der letzten überlebenden Häftlinge des nationalsozialistischen Konzentrationslagers Mittelbau-Dora, der Belgier Albert van Hoeij, ist tot. Der Vorsitzende des Beirates ehemaliger Häftlinge der KZ-Gedenkstätte starb am 25. Januar kurz vor seinem 95. Geburtstag, wie Gedenkstättenleitung und Stadt Nordhausen am Donnerstag mitteilten. Er soll am Freitag (1. Februar) im belgischen Stekene beigesetzt werden. "Als Überlebender von Buchenwald und Mittelbau-Dora ist er Sinnbild für die Selbstbehauptung gegen die nationalsozialistischen Gräueltaten", sagte Nordhausens Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos).

Van Hoeij war im Juli 1944 zunächst in das Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar deportiert und von dort aus in das Außenlager Blankenburg-Oesig gebracht worden. Dieses unterstand seit Oktober 1944 das dem KZ Mittelbau-Dora. Die Häftlinge mussten hier Zwangsarbeit beim Stollenbau im Bergwerk Braunesumpf leisten. Nach seiner Befreiung und nach mehrmonatigem Klinikaufenthalt im schwedischen Trelleborg kehrte van Hoeij im August 1945 nach Belgien zurück. Zwischen 1995 und 2016 kam er in jedem Jahr im April zum Gedenken an die Lagerbefreiung nach Thüringen.

Im KZ Mittelbau-Dora mussten zwischen 1943 und 1945 mehr als 60 000 Häftlinge in Bergstollen unter unmenschlichen Bedingungen Zwangsarbeit für die deutsche Rüstungsindustrie leisten. 20 000 starben. Am 11. April 1945 befreiten US-Soldaten das Lager.