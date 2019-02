Statt früheres Lager: Stadt prüft Ort für Bratwurstmuseum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mühlhausen (dpa/th) - Der Standort des neuen Bratwurstmuseums auf dem Gelände eines ehemaligen KZ-Außenlagers im nordthüringischen Mühlhausen steht in Frage. Nach der öffentlichen Kritik an den Plänen prüft die Stadt Mühlhausen alternative Standortmöglichkeiten, wie die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus der Thüringer Staatskanzlei erfuhr. Am Donnerstagabend hatte der Stadtrat der Änderung des Flächennutzungsplanes zugunsten eines Bratwurstmuseums auf dem ehemaligen KZ-Gelände mit großer Mehrheit zugestimmt.

Thüringens Kulturminister und Antisemitismusbeauftragter Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) und Mühlhausens Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) wollen sich zeitnah zu Beratungen treffen. "Es darf keinen Zweifel am Leid der in den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten Internierten und an der Unmenschlichkeit des Systems der Zwangsarbeit geben", erklärten Hoff und Bruns am Freitag in einer Mitteilung.

Das Bratwurstmuseum ist bislang in Holzhausen bei Arnstadt und soll von dort nach Mühlhausen umziehen. Die Pläne für diesen neuen Standort waren am Mittwoch bekannt geworden. In dem ehemaligen Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald wurden von September 1944 bis Februar 1945 rund 700 jüdische Frauen hauptsächlich aus Ungarn und Polen gefangen gehalten. Sie mussten Zwangsarbeit für einen Rüstungsbetrieb leisten.