Hamburger Ausstellung sucht Zeugnisse über NS-Deportationen

Hamburg (dpa/lno) - Für eine geplante Dauerausstellung über Deportationen in der NS-Zeit bittet die KZ-Gedenkstätte Neuengamme um Mithilfe aus der Bevölkerung. Für das Projekt "denk.mal Hannoverscher Bahnhof", das am Lohsepark in der Hamburger HafenCity entstehen soll, sei man auf der Suche nach persönlichen Zeugnissen, Fotos, Dokumenten und Erinnerungsstücken, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung.

Über 8000 Juden sowie Sinti und Roma wurden demnach zwischen 1940 und 1945 vom einstigen Hannoverschen Bahnhof aus in Konzentrationslager und Ghettos deportiert. Die Ausstellungs-Kuratoren interessiert besonders, was aus den Habseligkeiten der Deportierten wurde: "Was geschah mit dem Besitz der Deportierten? Wo befindet sich dieser heute? Jeder Hinweis ist hilfreich!", schreiben sie. Die Ausstellungseröffnung ist für 2022 geplant.