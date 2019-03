Hamburger Preis für Stadtfotografie 2019 geht an Axel Beyer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger Fotograf Axel Beyer ist erster Preisträger des Georg-Koppmann-Preises für Hamburger Stadtfotografie. Sein Projekt "Temporäre Einsichten" erhalte das Arbeitsstipendium in Höhe von 8 000 Euro, teilte der Pressesprecher der Stiftung Historische Museen Hamburg am Dienstag mit. Die Stiftung vergibt den Preis gemeinsam mit der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen. Beyer sei wegen seines besonderen Blickes und seines ironischen Witzes unter 113 Bewerbern ausgewählt worden. Im Sommer wird er sein Projekt realisieren, in dem er parallel verlaufende Veränderungen des Hamburger Stadtbildes dokumentiert. Der Preis, der nach dem Fotografen Georg Koppmann benannt ist, wurde im vergangenen Herbst das erste Mal ausgeschrieben.