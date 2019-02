Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hollywood (dpa) - Die 91. Oscar-Verleihung hatte viele Sieger, aber keinen klaren Gewinner: Das US-Rassismusdrama "Green Book" wurde bester Film. Der Mexikaner Alfonso Cuarón erhielt für die Netflix-Produktion "Roma" den Regie-Preis. Der Musikfilm "Bohemian Rhapsody" belegte mit vier Oscars den Spitzenplatz dieser Gala-Nacht. Die Marvel-Comic-Verfilmung "Black Panther" erhielt drei Oscars. Rami Malek gewann für seine Darstellung des Queen-Sängers Freddie Mercury in "Bohemian Rhapsody" die Auszeichnung als bester Hauptdarsteller. Die Britin Olivia Colman bekam den Hauptrollen-Oscar für ihre Rolle in "The Favourite".