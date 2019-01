Feuerwehr beim Filmball - Fehlalarm trübt Feierlaune nicht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - "Was auf dem Filmball passiert, bleibt auf dem Filmball": Nach diesem Motto feiern wieder zahlreiche Stars in München am Samstagabend den Auftakt ins neue Filmjahr.

Die Stimmung im Nobelhotel Bayerischer Hof ist ausgelassen, die Promis sind gut gelaunt - darunter Filmgrößen wie Regisseur Roland Emmerich, Katja Riemann und Jan Josef Liefers.

Eröffnet wird der glamouröse Ball, der zu den wichtigsten Veranstaltungen des deutschen Filmjahrs gehört, von Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) und seiner Frau Karin. "Der schwierigste Teil des Abends ist nicht ein Grußwort, sondern den ersten Tanz zu machen" sagt Söder noch auf dem roten Teppich. Der langsame Walzer aber geht erfolgreich über die Bühne.

Aufregung herrscht für einen kurzen Moment vor dem feierlichen Auftakt im Saal, als ein halbes Dutzend Feuerwehrleute den roten Teppich betritt. Doch schnell kommt Entwarnung, Fehlalarm. Die rund 1000 Gäste, die die Spitzenorganisation der Filmwirtschaft erwartete, lassen sich davon nicht lange irritieren.

Der Filmball unterscheide sich von anderen Events dadurch, dass es ohne lange Reden "direkt zum Schlemmen und zum Feiern und zum Ausgelassen sein" gehe, sagt Schauspielerin Heike Makatsch. "Manchmal hat das schon zu wirklich sehr, sehr lustigen Abenden geführt."

Auch in diesem Jahr? Obwohl 2018 die Kinokassen weniger klingelten, klirrten am Samstagabend die Champagnergläser. 1200 Flaschen stehen für die Filmstars bereit. Ob sie bis in die Morgenstunden feiern werde, will Schauspielerin Jella Haase ("Fack ju Göhte") nicht sagen. "Ich habe immer Gegenteiliges vor, aber es passiert dann doch meistens", sagt die 26-Jährige, "mal gucken was der Abend so bringt".

Beim letzten Filmball ließ Haase sich ihren Stöckelschuh mit Champagner füllen - eine Art Wiederbelebung des Jahrzehnte zurückliegenden legendären Abends, als Bernd Eichinger den Schampus aus Hannelore Elsners Schuh getrunken hatte. Dazu kommt es in diesem Jahr nicht.

Aus Wiedersehensfreude, für sehr viele Selfies und zum Feiern liegen sich die Promis an diesem Abend in den Armen. Getanzt wird viel und ausgiebig, auf der Tanzfläche und zwischen den Tischreihen. So ganz kommt die Party aber nicht an die des vergangenen Jahres heran. Uschi Glas macht sich trotzdem keine Gedanken über die Feierlaune ihrer Kollegen: Die Partys zu ihrer Zeit seien nicht unbedingt besser gewesen. Die Jugend lasse "es schon krachen, also da habe ich keine Sorgen", sagt die 74-Jährige.

Kleidertechnisch ist unter den Filmstars kein eindeutiger Trend auszumachen - mal glitzert es, mal ranken sich Blumen über den langen Stoff. Die Schauspielerinnen Lisa Martinek und Alexandra Maria Lara kommen in einem sehr ähnlichen Kleid vom gleichen Designer - die eine stört es mehr, die andere weniger. Die Moderatorin Nina Eichinger zieht mit einem tiefen Dekolleté viele Blicke auf sich.

Ebenso der Schauspieler Lars Eidinger, der mit knallroten Fingernägeln in einem Glitzersakko auftaucht. "Ich mag das einfach, es gefällt mir", sagt der 43-Jährige über den Nagel-Look. Zu späterer Stunde gibt er für seine Kollegen noch den DJ und plaudert aus dem Nähkästchen: "Morgens, wenn man zum Frühstück geht, sieht man dann noch so Frauen in Abendkleidern die Zimmer wechseln und in ihr richtiges Zimmer zurück - ich mag das", sagt er über vergangene Jahre. Das sei so ein bisschen nach dem Motto "What happens in the Bayerische Hof, stays in the Bayerische Hof".