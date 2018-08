Festival mit 150 Filmen: Bierbichler und Graf Ehrengäste

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München/Starnberg (dpa/lby) - Der Schauspieler Josef Bierbichler und der Regisseur Dominik Graf sind die Ehrengäste des Fünf Seen Filmfestivals in Oberbayern. Vom 6. bis zum 15. September werden unter dem Thema "Zeit" 150 Filme gezeigt, darunter Uraufführungen und Deutschlandpremieren. Wie die Festivalveranstalter mitteilten, werden Bierbichler und Graf in der Politischen Akademie in Tutzing gemeinsam über "Verfilmte Zeit" sprechen. Bierbichler liest außerdem aus seinem Roman "Mittelreich", den er unter dem Titel "Zwei Herren im Anzug" verfilmt hat.

Das Festival findet in Starnberg, Gauting, Weßling und auf Schloss Seefeld statt und wird am 6. September mit dem Hochsee-Drama "Styx" des österreichischen Regisseurs Wolfgang Fischer eröffnet. Am Tag darauf feiert der bayerische Filmemacher Walter Steffen die Weltpremiere seines Dokumentarfilms "Joy in Iran" über die Arbeit der "Clowns ohne Grenzen" in dem Land.