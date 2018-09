Film - Potsdam

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Mit sieben Kinder- und Jugendfilmen tourt das 27. Kinderfilmfest von Freitag an durch Brandenburg. An 17 Spielorten werden neben den spiel- und Animationsfilmen für Kita- und Vorschulkinder auch ein Bilderbuch-Kino und das Kurzfilmprogramm "Mondgeschichten" gezeigt. Nach der Eröffnung am Freitag in Bernau (Barnim) soll das Programm am 14. Dezember in Biesenthal enden.

"Das Kinderfilmfest erreicht mit seinen exzellenten Filmen alljährlich Zehntausende Kinder und Jugendliche", sagte Bildungsstaatssekretär Thomas Drescher im Vorfeld. "Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Schulen dieses Angebot erneut annehmen, denn es unterstützt die Entwicklung der Medienkompetenz bei den Schülerinnen und Schülern."

Ein Höhepunkt des Programms ist der vielfach preisgekrönte Animationsfilm "Mein Leben als Zucchini", der vom Neuanfang des Jungen Icare erzählt, der von allen nur "Zucchini" genannt werden will. Der fast halbdokumentarisch erzählte Spielfilm "Königin von Niendorf" beschreibt das Lebensgefühl in einem kleinen brandenburgischen Dorf aus der Sicht eines zehnjährigen Mädchens. Und "Die drei Räuber" zetteln furchtlos eine Revolte gegen das Regiment der "bösen Tante" im Waisenhaus an.