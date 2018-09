Keith Carradine bekommt Stern auf Oldenburger Walk of Fame

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa) - Der amerikanische Schauspieler und Oscarpreisträger Keith Carradine hat am Freitag einen Stern auf dem "Walk of Fame" in Oldenburg bekommen. Das Internationale Filmfest Oldenburg ehre einen der großen Charakterdarsteller Hollywoods, der seit den frühen 70er Jahren sein Publikum begeistert, teilten die Veranstalter mit. Carradine spielte in Filmen wie "Diebe wie wir" und "Pretty Baby". Im Jahr 1976 erhielt er für den Song "I'm easy" im Film "Nashville" einen Oscar. Auf dem Oldenburger "Walk of Fame" sind unter anderem Nicolas Cage, Joanna Cassidy, Deborah Kara Unger und Stacy Keach verewigt. Im vergangenen Jahr erhielt der Schauspieler Moritz Bleibtreu einen Stern.