Deutsche Komödie "Hotdog" eröffnet Sommerkino in Magdeburg

Magdeburg (dpa/sa) - Mit der deutschen Komödie "Hotdog" mit Til Schweiger und Matthias Schweighöfer wird am Mittwoch (21.00 Uhr) das diesjährige Sommerkino der Städtischen Werke Magdeburg eröffnet. Der Eintritt zu der Vorführung auf dem Campus Herrenkrug der Hochschule Magdeburg-Stendal ist frei, Einlass ist ab 19.00 Uhr. Bis zum Sonntag (28. Juli) stehen dann noch das Musical "Mamma Mia! - Here we go again", das DDR-Drama "Das schweigende Klassenzimmer", der US-Streifen "Ocean's 8" und die Komödie "Der Vorname" von Sönke Wortmann auf dem Programm. Es ist bereits die 19. Auflage des Sommerkinos unter freiem Himmel.