Film - Lüneburg

Hamburg/Lüneburg (dpa) - Kinderbuchheld "Ritter Trenk" snackt im Kino jetzt auch Platt. Der Animationsfilm nach den Büchern der Hamburger Schriftstellerin Kirsten Boie startet am Donnerstag (18. Oktober) in einer plattdeutschen Synchronfassung. In mehr als 45 Kinos in Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen wird die norddeutsche Version des Kinofilms (2015) in nächster Zeit zu sehen sein, wie der Lüneburger Verein Platt und Friesisch berichtete. Mit von der Partie ist wie in der Originalfassung "Tatort"-Kommissar Axel Prahl als Ritter Hans. Der gebürtige Schleswig-Holsteiner habe Platt von seiner Großmutter gelernt, "die Sprache schlummert bei ihm", hieß es.