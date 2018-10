Film aus Estland eröffnet 60. Nordische Filmtage

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Mit dem estnischen Spielfilm "Die kleine Genossin" werden die 60. Nordischen Filmtage Lübeck eröffnet. Der Streifen sei der erste Eröffnungsfilm aus einem baltischen Staat in der Geschichte des Festivals, sagte dessen künstlerische Leiterin Linde Fröhlich am Mittwoch. Der Film von Regisseurin Moonika Siimets schildert die Geschichte der sechsjährigen Leelo im Estland der fünfziger Jahre. Die Halbwaise versuchte unter dem damaligen stalinistischen Regime, den Unterschied zwischen Gut und Böse herauszufinden, sagte Fröhlich. Zur Eröffnung am 30. Oktober werden neben der Regisseurin auch mehrere Hauptdarsteller erwartet. Insgesamt werden bis zum 4. November 199 Filme aus Skandinavien und dem Baltikum gezeigt.