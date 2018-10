60 Jahre Nordische Filmtage: Festival geht einen Tag länger

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Die Nordischen Filmtage werden in diesem Jahr 60 Jahre alt. Aus diesem Grund wird das Festival mit neuen Filmen aus Skandinavien und dem Baltikum in diesem Jahr sechs statt fünf Tage dauern. Neben neuesten Kinoproduktionen und Dokumentarfilmen zu aktuellen Themen werden auch innovatives Kino sowie Streifen aus der Frühzeit des nordischen Films gezeigt. Erstmals wird es in diesem Jahr auch einen Preis für das beste Spielfilmdebüt geben. Das komplette Programm wollen die Veranstalter heute Vormittag vorstellen. Die 60. Nordischen Filmtage finden vom 30. Oktober bis zum 4. November statt. Im Jahr 2017 kamen rund 33 000 Zuschauer.