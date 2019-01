Medienförderung fördert mit mehr als 3,6 Millionen Euro

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Mit mehr als 3,6 Millionen Euro bezuschusst die Mitteldeutsche Medienförderung GmbH 26 neue Filme, Serien und Medienprojekte. Wie die Gesellschaft in Leipzig am Montag mitteilte, hat deren Vergabeausschuss in der ersten Sitzung 2019 in der vergangenen Woche beschlossen, auch die Produktion "Die Mucklas... und wie sie zu Pettersson und Findus kamen" des Regisseurs Ali Samadi Ahadi mit 600 000 Euro zu unterstützen.

510 000 Euro gehen an die Verfilmung des Romans "Fabian" von Erich Kästner durch Regisseur Dominik Graf. Das Drama "Break The Ballet" von Stefan Westerwelle um die 14-jährige Tänzerin Katya und die Neuauflage von "Drei Engel für Charlie" vom Studio Babelsberg erhalten je 400 000 Euro.