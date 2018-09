Festival sucht Filme von Schülern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Nachwuchsfilmemacher aus Sachsens Schulen können wieder beim Festival "Film ab!" mitmachen. Die Filme müssen von und mit Schülern umgesetzt worden sein. Sie sollten nicht länger als 30 Minuten dauern und als DVD eingereicht oder als Datei hochgeladen werden. Das 7. Sächsische Schülerfilm-Festival ist am 24. November in der Schaubühne Lindenfels in Leipzig geplant. Neben Präsentationen und Preisen stehen auch Workshops rund um das Thema Film auf dem Programm. Einsendeschluss ist der 8. Oktober, heißt es in der Mitteilung vom Freitag. Veranstalter des Festivals ist das Sächsische Staatsministerium für Kultus zusammen mit der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien.