"TO B OR TO B FLAT" und "Mann auf Blau" siegen bei Filmfest

Kiel (dpa/lno) - Der Dokumentarfilm "TO B OR TO B FLAT" und der Kurzfilm "Mann auf Blau" sind die Gewinner des 23. Filmfests Schleswig-Holstein. Wie der Veranstalter am Sonntag in Kiel mitteilte, erhielt "TO B OR TO B FLAT" den mit 2000 Euro dotierten Gesa-Rautenberg-Langfilmpreis für Wettbewerbsbeiträge ab 25 Minuten. Der Film von Viola Rusche und Hauke Harder zeige ein Porträt des belgischen Komponisten Boudewijn Buckinx. Der Film mache Verwickeltes einfach und bringe den Zuschauern einen Menschen und Künstler nahe, mit dessen Schaffen sie wahrscheinlich sonst nie in Berührung gekommen wären, hieß es zur Begründung.

Der Eckernförder Jungfilmemacher Friedrich Tiedtke gewann mit "Mann auf Blau" den ebenfalls mit 2000 Euro dotierten Publikumspreis Kurzfilm SH. Darin erzähle er die Geschichte des Meisterschülers Henri Haake, der seine Erfahrungen mit der Kunstwelt in einem Gemälde spiegelt.