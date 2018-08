Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen Nordmedia fördert den prominent besetzten Kinofilm "TKKG" mit bis zu 50 000 Euro. Der Film von Regisseur Robert Thalheim nach der Kult-Jugendbuchreihe von Stefan Wolf solle vor allem in Hannover realisiert werden, teilte die Nordmedia am Montag mit. Zu den Mitwirkenden zählen Maximilian Brückner, Tom Schilling und Laura Tonke. Auch die Filmstiftung NRW fördert den Kinder-Krimi, der im kommenden Jahr in die Kinos kommen soll. Die Abenteuer der vier Hobbydetektive Tim, Klößchen, Karl und Gaby waren vor allem in den 1980er Jahren beliebt, unter anderem auch als Hörspielkassetten.

Insgesamt hat der Vergabeausschuss der Nordmedia in der zweiten Förderrunde des Jahres über drei Millionen Euro für 49 Projekte vergeben. Der höchste Förderbetrag von bis zu 850 000 Euro wurde dem Animationsspielfilm "Happy Family 2" (United Entertainment Ltd) von Regisseur Holger Tappe aus Hannover zugesprochen. Zum Förderaufkommen der Nordmedia tragen die Länder Niedersachsen und Bremen sowie der NDR, das ZDF und Radio Bremen bei.