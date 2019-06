Regisseur aus Portugal erhält zum zweiten Mal Kurzfilmpreis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Der portugiesische Regisseur Jorge Jácome hat zum zweiten Mal den Hamburger Kurzfilmpreis gewonnen. Die fünfköpfige Jury zeichnete am Sonntagabend seinen Film "Past Perfect" mit dem Hauptpreis des Kurzfilm Festivals Hamburg aus, teilten die Veranstalter am Montag mit. Bereits im Vorjahr hatte Jácome für seinen Kurzfilm "Flores" die Auszeichnung erhalten. Das neue, 23 Minuten lange Werk nehme die Zuschauer auf eine hypnotische Reise durch ihre eigenen, persönlichen Vorstellungen mit, heißt es in der Mitteilung.

Beim Hamburger Kurzfilm Festival liefen an sieben Tagen rund 300 Filme aus mehr als 40 Ländern. Insgesamt besuchten rund 16 000 Zuschauer die knapp 80 Veranstaltungen, mehr als im Vorjahr. Das Festival gilt als einer der wichtigsten Anlaufpunkte für die deutsche und internationale Kurzfilmszene.