Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - In Abwesenheit des russischen Regisseurs Kirill Serebrennikov hat dessen Film "Leto" beim Filmfest Hamburg Deutschlandpremiere gefeiert. Serebrennikov konnte bei der Vorführung am Mittwoch nicht dabei sein, weil er in seinem Heimatland unter Hausarrest steht. Ihm wird Korruption vorgeworfen, was der 49-Jährige bestreitet. "Leto" erzählt von jungen Musikern in Leningrad (heute: Sankt Petersburg) Anfang der 80er Jahre.

Serebrennikov ist nicht der einzige Regisseur, der seinen Film wegen staatlicher Repressionen nicht persönlich in Hamburg vorstellen kann. Auch der bekannte iranische Filmemacher Jafar Panahi darf aufgrund eines gegen ihn verhängten Ausreiseverbots nicht zur Vorführung seines neuen Werks "Drei Gesichter" kommen. Er soll am Donnerstag in Abwesenheit mit der wichtigsten Auszeichnung des Festivals, dem Douglas-Sirk-Preis, geehrt werden.