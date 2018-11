Film - Hamburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Für die große Udo-Lindenberg-Story im Kino wird ein ehemaliges Hotel in Hamburg zum Tanzlokal einer Militärbasis in Libyen: Als junger Jazz-Schlagzeuger versucht sich Lindenberg in den frühen 1960er Jahren auf dem US-amerikanischen Militärstützpunkt in der libyschen Wüste erstmals auch als Sänger - eine Schlüsselszene im Film. Diesmal ist es Schauspieler Jan Bülow, der am Montag als Udo im Rampenlicht steht - und vor den Filmkameras. Noch bis kurz vor Weihnachten laufen in der Hansestadt die Dreharbeiten für "Lindenberg! Mach dein Ding!".

Unter der Regie von Hermine Huntgeburth ("Die weiße Massai") soll die Geschichte des jungen Musikers aus der westfälischen Provinz auf dem Weg zum Star erzählt werden. Schauspieler wie Detlev Buck, Charly Hübner, Julia Jentsch, Martin Brambach, Ruby O. Fee und Jeanette Hain sind mit von der Partie. Die Geschichte, die voraussichtlich Anfang 2020 auf die Leinwand kommt, spannt den Bogen bis zum entscheidenden Bühnenauftritt in Hamburg 1973. Start der Dreharbeiten war im Oktober in Nordrhein-Westfalen, nach Hamburg zieht die Crew bis Ende Januar noch weiter nach Berlin und Nordafrika.

In Lindenbergs Hamburger Wahl-Heimat gehören unter anderem die Reeperbahn, der alte Elbtunnel und die Laeiszhalle zu den Motiven. Von 45 Drehtagen sind 23 für die Hansestadt vorgesehen, wie Claudia Hartmann, Sprecherin der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein (FFHSH) berichtete. Die FFHSH unterstützt das Projekt mit 750 000 Euro. Der 72-jährige Rockstar selbst sei bereits auf der Reeperbahn am Set gewesen, hieß es.