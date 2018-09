Film - Hamburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Filmstar Til Schweiger (54) hat den Start seines neuen Films mit einer eigenen Premiere am Mittwochabend in seiner Wahlheimat Hamburg gefeiert. In "Klassentreffen 1.0 - Die unglaubliche Reise der Silberrücken" werden drei Endvierziger 30 Jahre nach dem Abitur zum Wiedersehen der alten Schulkameraden eingeladen und wollen es an dem Wochenende im Hotel nochmal so richtig krachen lassen. Doch sie sind eben keine 18 mehr - und alles kommt anders als erhofft.

Neben Schweiger kam auch seine Tochter Lilli zur Premiere ins Cinemaxx-Kino in der Innenstadt. Die 20-Jährige gehört neben ihrem Vater, der auch wieder Regie führte, und den Schauspielern Milan Peschel und Samuel Finzi zu den Hauptdarstellern. "Klassentreffen 1.0" ist die Neuauflage eines dänischen Komödienerfolgs und startet an diesem Donnerstag (20.9.) in den Kinos.