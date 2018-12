Direkt aus dem dpa-Newskanal

Essen (dpa/lnw) - Der Film "Der Junge muss an die frische Luft" nach dem gleichnamigen Bestseller von Hape Kerkeling feiert am Dienstag (20.00 Uhr) in Essen seine Weltpremiere. In dem Streifen geht es um die Kindheit des gefeierten Entertainers im Ruhrgebiet: Zunächst unbeschwert, in seinem neunten Lebensjahr dann tragisch gebrochen durch den Tod seiner depressiven Mutter. Regisseurin des Films ist Oscar-Preisträgerin Caroline Link ("Nirgendwo in Afrika"). Kinderdarsteller Julius Weckauf spielt den jungen Hape. In weiteren Rollen: Luise Heyer, Sönke Möhring, Hedi Kriegeskotte und Joachim Król. In der Essener Lichtburg werden unter anderem Kerkeling und Link sowie alle Hauptdarsteller am roten Teppich erwartet. Bundesweiter Kinostart ist am 25. Dezember.