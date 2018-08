Filmmuseum Düsseldorf startet Filmreihe zu Romy Schneider

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Anlässlich ihres 80. Geburtstages würdigt das Filmmuseum Düsseldorf die Arbeit der früh verstorbenen Schauspielerin Romy Schneider (1938-1982). Zwischen dem 1. und 30. September werden zehn Filme gezeigt, darunter "La Piscine - Der Swimmingpool", "Sissi" und "Mädchen in Uniform". Aber auch der erst in diesem Jahr erschienene Film "3 Tage in Quiberon" mit Schauspielerin Marie Bäumer als Romy Schneider ist zu sehen, wie die Stadt am Dienstag mitteilte.