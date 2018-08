Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Der neue Film über den ostdeutschen Musiker Gerhard Gundermann ist bei seiner Premiere in Dresden mit Beifall aufgenommen worden. Knapp 4000 Kinofans applaudierten am Dienstagabend dem anwesenden Regisseur Andreas Dresen, Hauptdarsteller Alexander Scheer und weiteren Akteuren. Zuvor hatte die Dresen-Prahl-Band mit dem Schauspieler Axel Prahl ein Konzert gegeben, bei dem vorwiegend Gundermann-Songs erklangen.

Der Streifen kommt an diesem Donnerstag in die Kinos. Dresen erzählt auf bewegende Weise die Geschichte des "singenden Baggerfahrers" "Gundi" Gundermann, der aus innerer Überzeugung für die Stasi spitzelte und selbst in ihr Visier geriet. Gundermann starb 1998 im Alter von 43 Jahren an einem Schlaganfall.