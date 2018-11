Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa) - Sachsens Kunstministerin Eva-Maria Stange (SPD) hat den am 14. November gestorbenen Künstler Rolf Hoppe (1930-2018) als einen der "ganz großen Schauspieler der letzten 60 Jahre" gewürdigt. "Ein bodenständiger Weltstar aus Dresden ist von uns gegangen", erklärte sie am Freitag in einer Mitteilung und zeigte sich darin erschüttert über dessen Tod. Hoppe sei wandelbar, "in jeder Rolle wieder" neu und "enorm vielschichtig" gewesen. Er habe eine enorme Präsenz gehabt, auf der Bühne, wo er lange zum Ensemble des Dresdner Staatsschauspiels gehörte, auf der Leinwand, als Akteur und Zuschauer in seinem Hoftheater oder auch im persönlichen Gespräch.