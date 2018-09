Filmfestival: Schüler können noch bis 9. Oktober mitmachen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Noch bis zum 9. Oktober können sich Schüler für das sächsische Schüler-Filmfestival bewerben. Eingereicht werden können Filme, die im Schuljahr 2015/2016 sowie in 2016/2017 entstanden sind, teilte das Kultusministerium am Montag mit. Die Streifen dürfen maximal dreißig Minuten lang sein. Wird der Film nominiert, sind Schüler zum "Film ab! Festival 2018" in Leipzig eingeladen.