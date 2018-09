Mehr als 29 000 Besucher bei Chemnitzer Filmnächten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Die Filmnächte in Chemnitz haben einen Besucherrekord erzielt. Wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten, kamen zu den 76 Veranstaltungen zwischen dem 29. Juni und 2. September mehr als 29 000 Zuschauer. Darunter waren 8200 Besucher von Konzerten wie dem von Patrick Michael Kelly oder auch dem "Classics unter Sternen".

"Das war eine tolle Saison", sagte Michael Claus vom Veranstalter Meisterwerke Neo GmbH. Zu den seit 2011 veranstalteten Filmnächten waren in der Vergangenheit durchweg weniger Besucher als in diesem Jahr gekommen.

Beliebtester Film war mit 1333 Besuchern an zwei Abenden das Abba-Musical "Mamma Mia! Here we go again". Die "Große Tatortreiniger-Seriennacht" lockte 929 Besucher auf den Theaterplatz und war damit die beliebteste Veranstaltung.