Paula Beer und Lars Eidinger neu in der Filmakademie

Berlin (dpa) - Die Deutsche Filmakademie hat 90 neue Mitglieder aufgenommen. Darunter sind Schauspielerinnen und Schauspieler wie Jasna Fritzi Bauer, Paula Beer, Lars Eidinger, Oliver Masucci, Friedrich Mücke und Caroline Peters, wie die Akademie am Dienstag in Berlin mitteilte. Das Gremium hat fast 2000 Mitglieder aus allen künstlerischen Sparten des Films. Die Mitglieder küren die Gewinner der meisten Kategorien beim Deutschen Filmpreis. Die Lola-Trophäen sind die wichtigste nationale Auszeichnung fürs Kino. Das nächste Mal wird der Preis am 3. Mai 2019 im Berliner Palais am Funkturm verliehen.