Franziska Troegner will keine Bücher wegwerfen

Berlin (dpa) - Bei Schauspielerin Franziska Troegner ("Der Landarzt", "Charlie und die Schokoladenfabrik") landen Bücher nicht im Müll. "Jeder Mensch, der an einem Buch gearbeitet hat, hat ganz viel Herz und Liebe investiert", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Selbst wenn man das Buch im Moment nicht brauche oder schon gelesen habe: "Vielleicht will man es in 20 Jahren noch mal lesen."

Dass es ihr schwerfalle, Bücher wegzuwerfen, habe auch mit der Bücherverbrennung zu tun. Die Nationalsozialisten hatten 1933 Bücher von Autoren verbrannt, die aus Nazi-Sicht unliebsam waren. Darunter waren Erich Kästner, Kurt Tucholsky, Franz Kafka und Bertolt Brecht.

Troegner bringt nach eigenen Worten regelmäßig Bücher in eine alte Telefonzelle, die zum Bücher-Tausch-Schrank umgewandelt wurde. "Und mitunter ist es auch so, dass ich mit mehr zurückfahre als ich hingefahren bin." Die Berlinerin wird am Donnerstag (18. Juli) 65 Jahre alt. Derzeit ist sie mit ihrem Buch "Permanent trendresistent" in verschiedenen deutschen Städten auf Lesereise.