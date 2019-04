Karl-May-Spiele trauern um Böttcher: "Vater der Melodien"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Segeberg (dpa/lno) - Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg trauern um den Filmkomponisten Martin Böttcher. Ohne ihn "wären die Karl-May-Filme und auch die Karl-May-Spiele nicht das, was sie heute sind", sagte die Geschäftsführerin der Kalkberg GmbH, Ute Thienel, am Montag. Was wäre "ein Winnetou-Auftritt ohne "Winnetou-Melodie"?", fragte sie. "Musik weckt Gefühle – und die Klaviatur der Gefühle beherrschte Martin Böttcher meisterlich."

56 Kino- und über 100 Fernsehfilme und Serien habe er mit seinen Kompositionen bereichert. Schon 2011 hätten ihn die Karl-May-Spiele deshalb als "Großer Vater der Melodien" in die Reihe der Ehrenhäuptlinge aufgenommen, sagte Thienel.

In der Nacht zum Karsamstag war Böttcher im Alter von 91 Jahren gestorben, wie seine Tochter Betsy Schlüter am Montag der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Zuletzt hatte er in der Nähe von Rendsburg gelebt.