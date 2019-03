Klassikfestival Festspiele MV sucht Partnerschulen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern suchen weiter den direkten Kontakt zu Kindern. Am Dienstag starteten Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) und Festspiel-Intendant Markus Fein in Schwerin gemeinsam die neue Bewerbungsrunde für die Partnerschulen des Klassikfestivals, die für die kommenden drei Jahre gesucht werden. Die Bewerbungsfrist endet am 3. Juni.

"Für Kinder sind Konzertbesuche häufig noch mit dem Zwang zum Stillsitzen verbunden. Das schreckt ab", konstatierte Hesse. Die Schulprojekte der Festspiele unter Mitwirkung renommierter Solisten eröffneten hingegen völlig neue Wege zur Musik und sie motivierten zum Mitmachen. Das hätten die Erfahrungen der ersten beiden Jahre gezeigt. "Es war erstaunlich, was in kurzer Zeit entstanden ist und welche Talente freigelegt wurden", sagte Hesse.

Die geschlossenen Partnerschaften würden fortgeführt, so dass die Familien der Partnerschulen beständig wachsen, erklärte Intendant Fein. Bisher waren Einrichtungen in Ribnitz-Damgarten und Papendorf Partnerschulen. Für dieses Jahr ist eine Schule in Rerik (beides Kreis Rostock Land) ausgewählt worden. Dort werde der Blockflötenspieler Gabor Vosteen mit den Kindern zusammenarbeiten.

"Die Festspiele gehen mit Musikern und Ideen in die Schulen. Es fängt mit Schnupperkursen an und führt dann bis zu Aufführungen. Das Mitmachen ist wichtig und dass die Ohren sich öffnen", beschrieb Fein das Ziel der Kooperationen. Musik mache Kinder stark und erhöhe ihre soziale Kompetenz.

Die Festspiele MV, die am 15. Juni in Wismar ihre neue Sommersaison eröffnen, erreichen nach Angaben Feins mit ihren speziellen Kinderkonzerten pro Jahr 5000 bis 6000 Kinder. Gewissermaßen das Flaggschiff dabei sei das traditionelle "Mäck & Pomm Kinder- und Familienfest" gleich am 16. Juni im Schlosspark von Hasenwinkel bei Wismar. Nach Angaben Hesses fördert das Land die Schulprojekte der Festspiele in den kommenden drei Jahren mit insgesamt 100 000 Euro.

In diesem Sommer bieten die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern 152 Konzerte an 83 Orten. Mit mehr als 90 000 Besuchern im Jahr gehören sie zu den größten Klassikfestivals in Deutschland.