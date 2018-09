Klassik-Festspiele suchen Dorf für Konzert mit Musik-Star

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern suchen zum dritten Mal eine Dorfgemeinschaft als Ausrichter eines Konzerts mit einem Klassik-Star. Der Termin stehe bereits fest, teilten die Festspiele am Freitag in Schwerin mit. Am Freitag, dem 12. Juli 2019, um 19.30 Uhr, werde die Festspielpreisträgerin und Cellistin Harriet Krijgh zusammen mit der Pianistin Magda Amara die Reihe "Stars im Dorf" fortsetzen. Es fehle nur noch der Veranstaltungsort. Gesucht wird ein Dorf, das am Wettbewerb teilnehmen und gleichzeitig den mit 5000 Euro dotierten "Nordkurier-Spielstättenpreis" gewinnen möchte. Voraussetzung seien ein Raum, der sich für ein Konzert eignet, und die Bereitschaft zur gastronomischen Versorgung von Künstlern und Publikum. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 25. November. In dieser Saison war das 174 Einwohner zählende Steinfurth (Landkreis Vorpommern-Greifswald) Spielstätte für "Stars im Dorf".