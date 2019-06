Festspiele in Georgenkirche Wismar eröffnet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wismar (dpa/mv) - Mit einem Konzert der diesjährigen Preisträgerin in Residence, Harriet Krijgh, haben die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern am Samstagabend in Wismar die Saison 2019 eröffnet. Das erste der 152 Konzerte bis zum 15. September wartete mit einer Uraufführung auf: Die Cellistin Krijgh präsentierte mit dem Jugendkammerchor des Musikgymnasiums Schwerin die eigens für diesen Anlass komponierte Festspiel-Ouvertüre für Violoncello und Chor des australischen Komponisten Graeme Koehne.

Die Festspiele gehören zu den größten Klassik-Festivals in Deutschland und bringen internationale Stars nach MV, darunter die Geiger Daniel Hope, Julia Fischer und Baiba Skride, den Dirigenten Kent Nagano, die Kings's Singers und den Dresdner Kreuzchor. Die Schauspielerin Katja Riemann liest im Rostocker Zoo (25. August) den "Karneval der Tiere", dazu spielt das Deutsche Kammerorchester Berlin. Bei den "Weltstars in Redefin" gastieren in der Reithalle des Landgestüts im Landkreis Ludwigslust-Parchim die Geigerin Lisa Batiashvili (28. Juli), der Pianist Emanuel Ax (29. Juni) und die Geigerin Hilary Hahn (31. August).

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern bieten neben der dreimonatigen Sommersaison auch einen zehntägigen Festspiel-Frühling auf Rügen sowie Advents- und Neujahrskonzerte auf Schloss Ulrichshusen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Im vergangenen Jahr wurde mit mehr als 94 000 Besuchern ein Rekord verzeichnet.