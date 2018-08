Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin/Ludwigslust (dpa/mv) - Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern haben mit ihrem farbenfrohen Kleinkunst-Spektakel im barocken Schlosspark von Ludwiglust erneut viele Besucher angelockt. Für den Auftakt des zweitägigen "Kleinen Festes im großen Park" am Freitagabend konnten nach Angaben der Veranstalter erneut sämtliche 9000 Karten abgesetzt werden.

Den großen und kleinen Besuchern wurde bei schönem, aber nicht mehr so heißem Sommerwetter auf etwa 25 Bühnen ein abwechslungsreiches Programm geboten. Komödianten, Akrobaten und Musiker gaben Kostproben ihres Könnens. Dazu gehörten Dauergast Clown Frans, das italienische Akrobatik-Duo Kaos und der Comedian Frank Fischer. Bei dem Fest flanieren Besucher von Bühne zu Bühne und können so den Abend mehrere Darbietungen erleben.

Das traditionelle Höhenfeuerwerk musste nach Angaben einer Sprecherin für beide Tage aber abgesagt werden. Die Niederschläge vom Donnerstag hätten nicht ausgereicht, um die dürrebedingte Brandgefahr zu mindern. In der Region um Ludwigslust hatte es in diesem Sommer schon mehrere große Waldbrände gegeben.

Auch für Samstag seien fast alle Karten verkauft, so dass in diesem Jahr erneut mit 18 000 Gästen zu rechnen sei. Das "Kleine Fest im großen Park" ist die mit Abstand besucherstärkste Veranstaltung der Festspiele MV, die in diesem Sommer auf einen neuen Gästerekord zusteuern.

In der ersten Hälfte der dreimonatigen Festspiel-Saison kamen nach Angaben der Veranstalter 42 000 Besucher und damit gut 1000 mehr als im gleichen Zeitraum des bisherigen Rekordjahres 2017. Wie Intendant Markus Fein sagte, waren die meisten Konzerte ausverkauft. Die Festspiele MV zählen mit jährlich rund 80 000 Gästen zu den drei größten Klassikfestivals in Deutschland. In dieser Saison bieten sie 150 Veranstaltungen an 87 Spielorten.