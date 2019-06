Pianist Ax als "Weltstar in Redefin" vom Publikum gefeiert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Redefin (dpa/mv) - Der Pianist Emanuel Ax und das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin unter Leitung von Kent Nagano haben am Samstag die Reihe "Weltstars in Redefin" eröffnet. Wenige Tage nach seinem 70. Geburtstag spielte der in Polen geborene und seit vielen Jahren in den USA lebende Klaviersolist Mozarts Konzert Nr. 17 G-Dur. Die rund 3000 Besucher in der nahezu ausverkauften Reithalle des Landgestüts dankten Pianisten und Orchester mit lang anhaltendem Applaus. Zu Beginn hatte das Orchester, das regelmäßig bei den Festspielen zu Gast ist, die Ouvertüre D-Dur "Im italienischen Stil" von Franz Schubert gespielt. Nach der Pause stand die 4. Sinfonie von Felix Mendelssohn Bartholdy auf dem Programm. Die "Italienische" zählt zu den populärsten Werken des Komponisten und ist bei Klassikfestivals wie den Festspielen häufig zu hören.

Die Konzerte auf dem landeseigenen Gestüt im Landkreis Ludwigslust-Parchim sind seit vielen Jahren fester Bestandteil der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern und erfreuen sich beim Publikum ungebrochener Resonanz. Trotz brütender Hitze waren fast alle Plätze in der etwas kühleren Halle besetzt. Wie üblich waren schon mittags die Tore des Gestüts geöffnet worden, um Besucher zum Picknick unter alten Bäumen einzulassen. Davon machten bei bestem Sommerwetter viele Musikfreunde Gebrauch und verfolgten auch die Pferde-Show unmittelbar vor Konzertbeginn.

Auch in diesem Sommer ist Redefin dreimal Schauplatz für Festspiel-Konzerte. Auf dem Gestüt gastieren Ende Juli noch die Geigerin Lisa Batiashvili mit dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks und Ende August die Geigerin Hilary Hahn mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen.

Die Saison der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern war Mitte Juni in Wismar mit einem Konzert der diesjährigen Preisträgerin in Residence, Harriet Krijgh, eröffnet worden. Das bis zum 15. September reichende Programm umfasst 152 Konzerte. Die Festspiele MV gehören mit zuletzt etwa 90 000 Besuchern im Jahr zu den größten Klassik-Festivals in Deutschland. Sie bringen internationale Stars in den Nordosten, bieten aber im Rahmen des Wettbewerbs "Junge Elite" auch dem musikalischen Nachwuchs eine Bühne.