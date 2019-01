Tanz, Theater, Zirkus: Ruhrfestspiele stellen Programm vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Recklinghausen (dpa/lnw) - Der neue Intendant der Ruhrfestspiele, Olaf Kröck, stellt heute in Recklinghausen das Programm der diesjährigen Festspiele vor. Das Theaterfestival beginnt am 1. Mai, es endet in diesem Jahr am 9. Juni. Hauptspielort ist das Ruhrfestspielhaus in Recklinghausen. Traditionell kommen viele prominente Schauspieler und bekannte Theater ins nördliche Ruhrgebiet. Geplant sind Uraufführungen, Premieren sowie nationale und internationale Produktionen aus den Bereichen Schauspiel, neuer Zirkus und Tanz.

Geldgeber der Ruhrfestspiele sind unter anderem die Stadt Recklinghausen, der Deutsche Gewerkschaftsbund sowie Spezialchemiekonzern Evonik, der aber, wie länger angekündigt, seinen Zuschuss verringert hat. Die Festspiele haben einen Etat von knapp sechs Millionen Euro, das ist etwa eine Million weniger als voriges Jahr.