Musik, Theater, Kino: Kulturarena wieder mit bunten Mix

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa/th) - Kettcar, Bosse und Gisbert zu Knyphausen: Die Jenaer Kulturarena versammelt in diesem Sommer neben internationalen Künstlern und verschiedenen Musikgenres wieder namhafte Interpreten deutschsprachiger Musik. Das Programm umfasst dabei aber längst nicht nur Sänger und Bands mit Texten auf Hochdeutsch, wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten.

Auch Auftritte des Schweizer Singer-Songwriters Faber, der österreichischen Mundart-Band Granada und des mit Wiener Dialekt ausgestatteten Liedermacher Voodoo Jürgens sind geplant. Hörproben für bayerische Mundart steuern die junge Blasmusik-Truppe LaBrassBanda und die Rapper von dicht & ergreifend bei.

Daneben sind viele Künstler aus aller Welt gebucht: So spielt Lucille Crew, ein internationales Kollektiv aus Tel Aviv, mit seiner Hip-Hop-Mischung beim Abschlusskonzert auf. In der "ArenAkustik"-Reihe interpretiert etwa der US-amerikanische Pianist Chad Lawson im Trio Kompositionen von Johann Sebastian Bach und Frédéric Chopin. Zu den bekannten Namen im Bereich Pop dürften Tom Odell, Parcels und Anna Calvi zählen.

Spezielle Veranstaltungen für jüngeres Publikum gibt es wie jedes Jahr bei der "KinderArena" und auch eine Open-Air-Kino-Reihe steht wieder auf dem Programm. Vor dem offiziellen Beginn liefert die "Arena-Ouvertüre" erneut einen Vorgeschmack auf das restliche Programm: Dieses Mal passiert das in Form eines Konzert-Hörspiels von Michael Endes "Momo", bei dem der Weimarer Schauspieler Thomas Thieme den Sprecher-Part übernimmt.

Die Kulturarena gilt als Thüringens längstes Sommerfestival. Dieses Jahr startet es am 5. Juli und endet am 25. August. Als ein Theaterspektakel wird die Inszenierung zur Eröffnung angepriesen: In "hätte hätte Fahrradkette" beschäftigen sich das Ensemble des Jenaer Theaterhauses und seine aktuelle künstlerische Leitung in Form der niederländischen Gruppe Wunderbaum mit dem Thema Migration. An Humor und dem Einsatz spezieller Ton- und Videotechnik solle es dabei nicht mangeln, heißt es.