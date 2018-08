Tiroler Festspiele: Grüne für Rückzug Kuhns als Dirigent

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Innsbruck (dpa/lby) - In der Affäre um angebliche sexuelle Übergriffe bei den Tiroler Festspielen in Erl drängen die Grünen auf weitere Konsequenzen. Die stellvertretende Ministerpräsidentin Tirols Ingrid Felipe will, dass der bisherige Intendant Gustav Kuhn auch seine Rolle als Dirigent niederlegt. "Es wäre angebracht, dass sich Kuhn nicht nur aus der Leitung, sondern auch als Dirigent zurückzieht", sagte die Grünen-Politikerin am Sonntag der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Da die Schuld Kuhns nicht bewiesen sei, sei in dem Fall aber auch Augenmaß nötig.

Ein sensibler Umgang mit dem Thema sei essenziell, da es für Betroffene immer noch schwierig sei, zu beweisen, dass "etwas Unpassendes, bis hin zu Unrechtmäßigem passiert ist", sagte Felipe. Der Schaden für die Festspiele sei enorm.

Unter dem Druck von Vorwürfen sexueller Übergriffe lässt Kuhn seit einigen Wochen seine Funktion als künstlerischer Leiter der Festspiele bis zur vollständigen Klärung des Falls ruhen. Der 72-Jährige bestreitet die Vorwürfe. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ermittelt wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung. Die Behörde will sechs Frauen zu deren Vorwürfen befragen.