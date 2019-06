Halberstädter Domfestspiele mit Tanz, Konzerten und Komödie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halberstadt (dpa/sa) - Der Halberstädter Dom wird am langen Pfingstwochenende wieder zum Treffpunkt für Kulturbegeisterte. Die Domfestspiele bieten Tanz, Konzerte und Schauspiel. Zum Auftakt gibt es am Freitagabend das Ballett "Salome" mit einer Choreographie von Ballettdirektor Can Arslan. Samstag steht Giuseppe Verdis "Messa da Requiem" mit Solisten aus Eisenach, Leipzig und Stockholm sowie dem Philharmonischen Kammerorchester Wernigerode und der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Schönebeck auf dem Festspielprogramm. Zum Abschluss führt das Nordharzer Städtebundtheater am Montag auf Gut Mahndorf eine Komödie mit dem Titel "Captain's Dinner" auf.