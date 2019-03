Musical zwischen Buchdeckeln: "Name der Rose" in Erfurt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Mit der Uraufführung einer Musical-Version von Umberto Ecos Roman "Der Name der Rose" sollen sich die Erfurter Domstufen diesen Sommer in eine Art Bibliothek verwandeln. Bücher in allen Größen werden die Kulisse vor dem ohnehin eindrucksvollen Erfurter Dom bei den diesjährigen Domstufen-Festspielen bestimmen, wie Regisseur Axel Köhler am Mittwoch in Erfurt sagte. Es sei ein besonderes Privileg, die Rechte für die Inszenierung erhalten zu haben, sagte der Generalintendant des Theaters Erfurt und künstlerischer Leiter der Festspiele, Guy Montavon.

In mehr als 30 Songs soll die mittelalterliche Kriminalgeschichte um eine Mordserie in einem Kloster und damalige Konflikte zwischen Kirche, Politik und Wissenschaft unter freiem Himmel aufgeführt werden. Die Norweger Øystein Wiik (Librettist) und Gisle Kverndokk (Komposition) haben den 1980 erschienen und mehrere hundert Seiten umfassenden Erfolgsroman in Musical-Form gebracht. Das Duo arbeitete unter anderem auch für das Luther-Musical bei den Festspielen 2008 zusammen. Nach der Uraufführung am 9. August sind 19 weitere Vorstellungen bis einschließlich 1. September geplant.