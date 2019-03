Alexander Klaws ist neuer Winnetou bei den Karl-May-Spielen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Segeberg (dpa/lno) - Der erste "Deutschland sucht den Superstar"-Sieger und Musical-Darsteller Alexander Klaws ist der neue Winnetou bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg. Der 35-Jährige wird vom 29. Juni an als edler Apachenhäuptling am Kalkberg in den Sattel steigen, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. Dabei erhält er prominente Unterstützung. An seiner Seite reitet Model und Schauspielerin Larissa Marolt (26, "Germany's next Topmodel"). Sie schlüpft in die Rolle der Schauspielerin Tiffany O'Toole, die extra für sie maßgeschneidert worden sei. Den Sohn den Bärenjägers verkörpert Raúl Richter ("Gute Zeiten, schlechte Zeiten").

In dem Freilichttheater am Kalkberg werden bis zu 7500 Besucher pro Vorstellung in die Bergwelt der Rocky Mountains und das Yellowstone-Gebiet mit seinen Geysiren, Kratern und heißen Quellen entführt. Die Proben unter Leitung von Regisseur Norbert Schultze jr. sollen Ende Mai beginnen. Das Stück "Unter Geiern - Sohn des Bärenjägers" wird bis zum 8. September gezeigt.