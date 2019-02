Marianne Sägebrecht bei Bad Hersfelder Festspielen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin Marianne Sägebrecht tritt im Sommer bei den Bad Hersfelder Festspielen auf. Die 73-Jährige wirkt im Theaterstück "Der Prozess" mit (Premiere: 5. Juli), wie der Veranstalter am Freitag mitteilte. Sie übernimmt die Rolle der Haushälterin Frau Grubach, die sich um den Angeklagten in der Hauptrolle kümmert. Intendant und Regisseur Joern Hinkel inszeniert Franz Kafkas Klassiker auf der großen Freilichtbühne des Theaterfestivals in Osthessen.

Im vergangenen Sommer trat Sägebrecht erstmals in der Bad Hersfelder Stiftsruine auf, allerdings nur im Rahmen eines Konzerts des Hessischen Staatsorchesters mit dem Titel "Romeo und Julia". Zu sehen war sie im Kino jüngst in einem Pettersson-und-Findus-Film und im ZDF-Zweiteiler in "Bier Royal".