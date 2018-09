Mehr als 200 Künstler zu Straßenkunstfestival erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Würzburg (dpa/lby) - Akustik-Pop an der Alten Mainbrücke, Swing am Unteren Markt, Artistik vor dem Dom: Von Freitag bis Sonntag wird die Würzburger Innenstadt wieder zur großen Bühne. Mehr als 200 Künstler aus 18 Nationen reisen zum Festival für Straßenkunst (Stramu) an und zeigen jeweils am Nachmittag und Abend an 25 Stellen ihre Kunst. Das Festival gilt als eines der größten Europas, die Veranstalter erwarten bis zu 100 000 Besucher.

Konzerte und Vorführungen sind für Besucher kostenlos, die Künstler freuen sich über Spenden - Motto: "Gefällt's dir gut, wirf was in' Hut". Neben in Würzburg bekannten Musikern wie Sänger Jan Wittmer aus Karlsruhe und dem Wiener Instrumentaltrio Cobario sind auch einige Gruppen neu dabei. So reist etwa das japanische Duo Matsumoto Zoku erstmals an.

Bei einem Nachwuchswettbewerb konkurrieren 15 junge Bands aus der Region um Preisgelder von insgesamt 1500 Euro. Und auch wer nicht im offiziellen Programm steht, kann beim "Stramu" mitmachen: Am "Freiufer" am Main und einigen weiteren Plätzen in der Stadt haben Besucher Gelegenheit, nach spontaner Anmeldung ihr Können zu präsentieren. Die Stadt Würzburg veranstaltet das Festival heuer zum 15. Mal.