7. Deutscher Königinnentag: Majestäten geben sich die Ehre

Witzenhausen (dpa/lhe) - Majestäten und Repräsentantinnen aus 14 Bundesländern sowie Österreich und Italien geben sich an diesem Wochenende in Witzenhausen (Werra-Meißner-Kreis) die Ehre. Auf dem Programm stehen beim 7. Deutschen Königinnentag - bei dem auch einige Könige dabei sind - unter anderem die Deutschen Meisterschaften im Kirschstein-Weitspucken der Kinder sowie die größte königliche Autogrammstunde der Welt. Am Samstag machten Regenschauer dem bunten Treiben allerdings einen kleinen Strich durch die Rechnung: Die kostümierten Majestäten mussten ihre Kleider teilweise mit Regenbekleidung schützen, das Kinder-Karussell blieb leer.

Auf der Bühne in der Innenstadt wurde dennoch die neue Witzenhäuser Kirschenkönigin gekrönt. Zuvor waren die Königinnen über die Werra geschippert und vom Anleger aus zum Marktplatz gezogen. Auf der "Königlichen Meile" in der Innenstadt können sich Besucher an allen drei Veranstaltungstagen über regionale Spezialitäten aus allen Teilen Deutschlands informieren.

Veranstaltet wird der Königinnentag alle drei Jahre von der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Königinnen, einem Zusammenschluss von 140 Landkreisen, Städten, Gemeinden, Verbänden, Vereinen und Firmen, der gemeinsam mit den ehrenamtlich tätigen Königinnen für Deutschlands Regionen und ihre Produkte wie Wein, Spargel oder Kirschen wirbt.