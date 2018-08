20 000 Besucher feiern Brandenburg-Tag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wittenberge (dpa/bb) - Unter dem Motto "Leinen Los" haben rund 20 000 Besucher am Samstag den diesjährigen Brandenburg-Tag in Wittenberge gefeiert. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Den Auftakt machten Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Bürgermeister Oliver Hermann (parteilos). "Wittenberge hat sich herausgeputzt", sagte der Ministerpräsident. Er sei mit seinen Gedanken auch fest bei den Hunderten Helfern und Einsatzkräften rund um den Waldbrand nahe Treuenbrietzen (Landkreis Potsdam-Mittelmark).

In vier Festbereichen sollten am Samstag und Sonntag unter anderem Konzerte und Wettbewerbe stattfinden. Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr das Wasser. Am Sonntag rudern Bürgermeister und Landräte deshalb in einem Bootsrennen um den Pokalsieg. Die Sportarten Kanufahren und "Stand Up Paddling" sind ebenfalls vertreten.

Am Abend können Besucher noch ein Feuerwerk und eine Lasershow bestaunen. Über das gesamte Wochenende rechnen die Veranstalter mit bis zu 80 000 Besuchern.