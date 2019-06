CDU verteidigt Auftritt der Bundeswehr auf dem Hessentag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Streit um einen Informationsstand auf dem Hessentag stellt sich die CDU-Landtagsfraktion hinter die Bundeswehr. "Es ärgert uns, wie die Bundeswehr in negativer Weise beispielsweise von der Linken instrumentalisiert wird", sagte der parlamentarische Fraktionsgeschäftsführer Holger Bellino der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Die Bundeswehr habe maßgeblich dazu beigetragen, in Deutschland mehr als 70 Jahre den Frieden zu erhalten und sei ein wichtiger Helfer im Katastrophenschutz. Der Großteil der Bevölkerung sage, dass Deutschland die Bundeswehr brauche.

Die Landtagsfraktion der Linken hatte zuvor den Infostand der Bundeswehr scharf kritisiert. "Kriegsgeräte haben auf einem friedlichen Volksfest nichts zu suchen", sagte Vize-Fraktionschef Jan Schalauske. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hatte 2018 die Schulen aufgefordert, von einem Besuch der Bundeswehr auf dem Hessentag in Korbach abzusehen. Das Landesfest geht dieses Jahr noch bis zum 16. Juni in Bad Hersfeld über die Bühne.