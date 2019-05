Baumblütenfest: Trotz negativer Ereignisse positive Bilanz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Werder (dpa/bb) - Das 140. Baumblütenfest in Werder/Havel (Potsdam-Mittelmark) hat Zehntausende von Besuchern angezogen. Die erste Bilanz fällt positiv aus: "Wir hatten viele tolle Momente in diesem Jahr", sagte Werders Bürgermeisterin, Manuela Saß, kurz vor dem Abschluss am Sonntagnachmittag, "angefangen vom Baumblütenball mit über 400 Menschen über den Festumzug mit über 70 Gruppen und Vereinen bis zum Werder-Tag mit tollem Bühnenprogramm." Besonders freue die CDU-Politikerin, dass die 140. Veranstaltung auf den vielen Obsthöfen, die viele Besucher anzogen, wieder zu ihre Ursprüngen zurückgefunden habe.

Auch die Polizei war zufrieden: "Aus polizeilicher Sicht verlief das Fest weitestgehend ruhig und friedlich", teilte die Polizeidirektion West am Sonntagabend mit.

Auf dem Obstpanoramaweg entlang einiger Plantagen seien Fahrradkarawanen unterwegs gewesen. "Die Busse konnten an den beiden Samstagen gar nicht alle Fahrgäste mitnehmen, die vom Bahnhof auf die Höfe wollten", sagte Saß. Hotels, Pensionen, Campingplätze und Ferienunterkünfte seien nahezu ausgebucht gewesen. Die Bundespolizei zählte insgesamt rund 180 000 an- und abreisende Besucher in den Zügen bis zum Samstagabend.

Auch in diesem Jahr sei das Fest von negativen Vorfällen nicht verschont geblieben, so Saß. "Wenn jemand die Wirkung des Obstweins unterschätzt hat, wird er von Freunden manchmal einfach liegengelassen."

Das Brandenburger Polizeipräsidium registrierte bis Sonntagabend 335 Straftaten - darunter vor allem Körperverletzungsdelikte, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Diebstähle und Beleidigungen, sagte ein Polizeisprecher. Es seien insgesamt knapp 400 Platzverweise ausgesprochen und 64 Personen in Gewahrsam genommen worden. "Wir sind jeder Störung unmittelbar begegnet und haben all jene Besucher, die sich nicht benehmen konnten, sofort nach Hause geschickt", teilte die Polizei mit.

Hinzu kamen rund 150 Straftaten der Bundespolizei, die am Bahnhof Werder/Havel und entlang der Stadtbahnstrecke bis nach Berlin gezählt worden seien. Damit bewege sich die Zahl ungefähr auf Vorjahresniveau, wie Sprecherin Franziska Krämer sagte.