Baumblütenfest in Werder beginnt: Stargast Howard Carpendale

Werder (dpa/bb) - Im Jahr 1879 wurde es erstmals gefeiert: Am heutigen Samstag startet in Werder (Potsdam-Mittelmark) wieder das traditionelle Baumblütenfest. Zum Baumblütenball am Freitagabend wurde auch ein Auftritt von Schlagerikone Howard Carpendale erwartet.

Ein beliebter Schauplatz des Festes werden vor allem wieder die Obstgärten außerhalb der Stadt sein. Die Bauern öffnen entlang des Obstpanoramaweges ihre Plantagen für die Gäste. In den Höfen kann selbst gekelterter Obstwein verkostet und gekauft werden. In diesem Jahr werden die Mitgliedsunternehmen des Obstbauvereins nach eigenen Angaben erstmals Getränke auf ihren Höfen durchweg in Mehrwegbechern anbieten.

Das traditionelle Frühlingsfest dauert bis zum 5. Mai. Am 27. April ist ab 13.00 Uhr der Festumzug geplant, an dem Vereine, Schulen und öffentliche Einrichtungen teilnehmen. Die Festmeile, auf der 340 Händler vertreten sind, wird um 14.00 Uhr eröffnet.