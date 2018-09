Verkehrschaos am ersten Wasenwochenende

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Am ersten Wasenwochenende in Stuttgart hat vor allem der Verkehr auf den Straßen die Polizei beschäftigt. "Das vermutete Verkehrschaos ist eingetreten", so der Pressesprecher. Erhebliche Probleme habe es vor allem rund um den Cannstatter Wasen und das Stadion gegeben. Erst am späten Abend soll sich die Situation entspannt haben.

Die Feier auf dem Cannstatter Wasen blieb dagegen vergleichsweise ruhig. "Es gab keine besonderen Vorkommnisse", sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Trotz etlichen Körperverletzungsdelikten und Diebstählen sprach er von einem "normalen Wochenende".

Bis zum 14. Oktober werden auf dem 173. Cannstatter Volksfest mindestens 3,5 Millionen Besucher zum Rummel erwartet, im vergangenen Jahr waren es 4,1 Millionen. Der Wasen feiert zudem in diesem Jahr Jubiläum: Vor 200 Jahren eröffneten König Wilhelm I. und seine Frau Katharina das erste Volksfest.